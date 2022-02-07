الجامعة الأردنية تباشر إجراءات براءة الذمة إلكترونيا للخريجين

الوكيل الاخباري - أعلنت الجامعة الأردنية للطلبة الخريجين مع نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، عن ضرورة المباشرة بإجراءات براءة الذمة والحصول على الشهادات وتسديد الرسوم إلكترونيا.



وأوضحت الجامعة في بيان، اليوم الاثنين، أن على الطالب الدخول إلى موقع تسجيل الطلبة reg.ju.edu.jo واختيار قائمة الاستفسارات والتقارير، ضمن بند براءة الذمة ليتأكد بأنه بريء الذمة تجاه جميع الجهات، ثم يُسدّد رسوم التخرج عن طريق خدمة "إي فواتيركم" من خلال البنوك العاملة في الأردن أو محلات الصرافة او أكشاك "إي فواتيركم"، أو من خلال تطبيقات الهواتف، حيث سيظهر للطالب رقم الدفع الخاص به والمبلغ المطلوب.

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