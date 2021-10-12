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الثلاثاء، 12-10-2021 06:13 م

الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع بنغلادش

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة جمهورية بنغلادش لدى المملكة ناهدة سبحان أطر التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية، وبرامج التبادل الطلابي، وإقامة الفعاليات والندوات الثقافية المشتركة.

وأكد عبيدات، خلال لقائه السفيرة في مكتبه، اهتمام الجامعة بتطوير منظومتها التعليمية وخدمة طلبتها وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لهم، مبدياً استعدادها قبول الطلبة البنغاليين في التخصصات التي تُدرَّس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تخصصي اللغة العربية والشريعة. 

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