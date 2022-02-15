الجامعة الأردنية تبحث التعاون مع السفارة الهنغارية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، لدى لقائه، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية هنغاريا لدى الأردن، أتيلا كالي، إمكانية طرح مساق لتدريس اللغة الهنغارية في كلية اللغات الأجنبية.

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وناقش الجانبان في اللقاء، الذي ضم الملحق الثقافي في السفارة، روجينا سوراني، إمكانية التعاقد مع مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة لعقد دورات تدريبية في اللغة الهنغارية، وترتيب لقاءات ثقافية حول اللغة والثقافة الهنغارية في الجامعة.



وثمن عبيدات، خلال اللقاء، الدعم الذي يقدمه الجانب الهنغاري للأردن في مجال التعليم العالي من خلال تقديم منح دراسية للطلبة الأردنيين في مختلف الجامعات بواقع 400 منحة سنويًا، معربًا عن دعمه لتوسيع قاعدة التعاون الأكاديمي مع الجامعات الهنغارية المرموقة في المجالات الأكاديمية المختلفة بما في ذلك تعليم اللغة العربية.



بدوره، أعرب كالي عن سعادته بزيارة الجامعة للمرة الأولى منذ اعتماد أوراقه سفيرًا معتمدًا لدى المملكة في آب الماضي، مشيرًا إلى رغبة عدد من جامعات بلاده بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعة الأردنية في المجالات الأكاديمية المختلفة، والبرامج والدراسات البحثية وبرامج التبادل الطلابي، مثمنًا للجامعة طرحها لمساق اللغة الهنغارية الاختياري في كلية اللغات الأجنبية وتخصيص زاوية في المكتبة للكتب والمصادر التعليمية الهنغارية.



من جهتها، قالت مدير وحدة الشؤون الدولية، الدكتورة هديل الياسين، إن لدى الجامعة اتفاقيات مع 3 جامعات هنغارية ضمن برنامج الحراك الأكاديمي إيراسموس بلس، مشيرة إلى استقبال الجامعة 5 طلبة هنغاريين لتعلم اللغة العربية الفصل الماضي.



وعلى هامش اللقاء، زار الضيفان الزاوية الهنغارية في مكتبة الجامعة برفقة مديرها، الدكتور مجاهد ذنيبات، واتفقا على دعم محتويات الزاوية بأحدث المراجع والكتب التي من شأنها خدمة الطلبة الراغبين بتعلم اللغة الهنغارية والاطلاع على إرث البلاد الحضاري والثقافي.