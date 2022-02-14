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الإثنين، 14-02-2022 09:10 ص

الجامعة الأردنية تبدأ بإستقبال طلبات الالتحاق فيها اليوم

الجامعة الأردنية


الوكيل الإخباري - تعلن الجامعة الأردنية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق فيها للطلبة الناجحين في الثانوية العامة وطلبة الدبلوم "التجسير" للفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وذلك من خلال برامج "الموازي، العادي، التنافسي" .

وستبدأ الجامعة باستقبال الطلبات اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 14-2-2022 ولغاية يوم السبت الموافق 19-2-2022 ، من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة العاشرة مساءا، علما بأن تقديم الطلبات هو إلكتروني بالكامل. ( الرابط )

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ونوهت الجامعة إلى أنه لن يتم استقبال أي طلبات بعد انتهاء الفترة المحددة لها، داعية الطلبة لزيارة الرابط للإطلاع على التخصصات المطروحة للقبول والوثائق المطلوبة.


 




 

 


 

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