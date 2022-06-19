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الأحد، 19-06-2022 08:53 م

الجامعة الأردنية تتسلم شهادة التصنيف العالمي كيو اس 2023

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الوكيل الاخباري - سلّم مؤسس ومدير عام شركة "كواكواريلي سيموندس" (QS) العالمية نونزيو كواكواريلي رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات شهادة التصنيف العالمي للجامعة " Rankings 2023 QS World University" .

جاء ذلك خلال المنتدى العربي حول تصنيفات (QS) العالمية الذي أُقيم اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، برعاية وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ احتفالًا بالإصدار التاسع للتقييم وبحضور القائمين على التصنيف ورؤساء الجامعات العربية المصنفة.

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