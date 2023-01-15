الجامعة الأردنية تحتسب المؤهلات العلمية الأعلى لجميع موظفيها الإداريين

الوكيل الاخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، بناءً على تنسيب مجلس العمداء في جلسته المُنعقدة مؤخرا، الموافقة على احتساب المؤهلات العلمية لجميع الموظفين الإداريين الذين حصلوا على مؤهل علمي أعلى أثناء عملهم في الجامعة.

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وبناءً على هذا القرار، يحصل الموظف الحائز على درجة الدكتوراه على 4 زيادات سنوية، والحائز على درجة الماجستير أو شهادة الاختصاص العالي على 3 زيادات سنوية، فيما يحصل الموظف الحائز على درجة البكالوريس على زيادتين سنويتين، أما الحائز على شهادة الدبلوم من كلية المجتمع فيحصل على زيادة سنوية واحدة.



وحسب القرار الذي يبدأ العمل به من 1 كانون الثاني الحالي، فيُحتسب المؤهل العلمي بعد ثلاث سنوات من حصول الموظف عليه.

