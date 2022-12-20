الجامعة الأردنية تحتفل بإطلاق كتب توثيقية عن الأردن

الوكيل الاخباري- احتفلت الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، بإصدار الكتب التوثيقية الثلاثة حول المملكة الأردنية الهاشمية الصادرة عن جامعة الدول العربية بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.

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وتوزعت هذه الكتب على كتاب "المملكة الأردنية الهاشمية وعلاقتها بجامعة الدول العربية.. نماذج أرشيفية"؛ وكتاب "الهاشميون وجامعة الدول العربية... ألبوم أرشيفي مصوّر"؛ وكتاب "الأردن والذاكرة البريدية العربية"، والتي توثّق جميعها لمسيرة ودور الأردن أحد الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية منذ انطلاقها.



وأشار رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات الى أثر هذه الكتب الصادرة من جامعة الدول العربية بوصفها مرجعا للباحثين في الجامعات الأردنية لإحياء المعلومات الموثقة عن الأردن.



وبين أهمية هذه الوثائق التي تجسد العمل المشترك لإحياء الذاكرة الأردنية، وعلاقتها بالأمة العربية، لتستفيد منها الأجيال القادمة، ولتكون قاعدة للباحثين ومن يريد الاطلاع على هذه الوثائق المهمة.