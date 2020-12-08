الجامعة الأردنية تحتفي بباحثين صنفوا ضمن أفضل 2 بالمئة عالميا

الوكيل الاخباري -

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احتفت الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بالباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية، الذين تم تصنيفهم ضمن أفضل 2 بالمئة من الباحثين في العالم حسب تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.وهنأ رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عبد الكريم القضاة الباحثين على تميزهم في نشر أبحاث ذات تأثير مرتفع، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نظير جهودهم في الارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الإنتاج المعرفي النوعي، واستدامة القاعدة الإنتاجية ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للجامعة والوطن.وقال إن هذه الكوكبة التي تم إدراجها ضمن أفضل 2 بالمئة من الباحثين حول العالم أبدعوا في بحوثهم وأسهموا بشكل حقيقي وفاعل في تعزيز مسيرة البحث العلمي ووضع الجامعة على خارطة التصنيفات العالمية، من خلال تقدير مساهمة الباحثين ودعم البحث العلمي وذلك بتعديل التعليمات النافذة لتشجيع البحوث المنتجة من خلال حوافز معنوية ومادية مناسبة.وأكد عميد البحث العلمي في الجامعة الدكتور رضوان الوشاح، أن نتائج جامعة ستانفورد استخدمت قاعدة بيانات Scopus، لاستخراج مؤشرات استندت على الأداء البحثي، والإنتاج العلمي كمّا ونوعا، والنشر العلمي وعدد الاستشهادات وتاريخ البحث لعضو هيئة التدريس، وضمت أعلى 2 بالمئة، أي ما يقارب ‏‏‏150 ألف باحث من 149 دولة.وفي ختام الحفل الذي حضره نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وزع القضاة شهادات تقديرية على الباحثين.