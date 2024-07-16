الجامعة الأردنية تحقق المرتبة 284 عالميا وفقا لتصنيف "UNIRANKS"

الوكيل الاخباري-

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حلّت الجامعة الأردنية في المرتبة 284 في تصنيف UNIRANKS العالمي، محققة الإنجاز تلو الإنجاز وهي تدون اسمها في مختلف مقاييس التصنيف العالمية.ووفقًا لتصنيف UNIRANKS، حصلت الجامعة على شهادة "جامعة النخبة" إذ حلت ضمن نطاق جامعات النخبة 5 نجوم بلاتينيوم، لتصبح في المرتبة الخامسة عربيا، والأولى والوحيدة محليا، من بين 37 ألف جامعة حول العالم، مُنحت منها 420 جامعة فقط شهادة النخبة، وصُنّفت منها 982 جامعة فقط كـ"جامعات القمة" (TOP Universities)، وكانت الجامعة الأردنية واحدة من هذه الجامعات المرموقة.وقال رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات إن حصول الجامعة على المرتبة 284 عالميًّا واستحقاقها لشهادة النخبة جاء نتيجة الجهود التراكمية التي تبذلها كوادرها لتعزيز جودة التعليم والارتقاء بالبحث العلمي، ما يعكس التزامنا أمام طلبتنا ومجتمعنا بتقديم الأفضل لهم بحثيا ومعرفيا.وأضاف عبيدات بأن الجامعة الأردنية تشهد تطورًا غير مسبوق، وتحقّق نتائج متقدمة على مختلف مقاييس التصنيف العالمية، ما يعزز مكانتها بين الجامعات العالمية الرائدة، ويعكس قدرتها على توفير تعليم عالي الجودة والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والدولي.وأكد عبيدات أن الأردنية تقود مجموعة من العمليات الاستراتيجية لتحافظ على منجزاتها، ولتحرز مزيدًا من التقدم والرفعة والازدهار، ذلك بتكاتف الجهود الرامية إلى تطوير البرامج الأكاديمية وتحسين بيئة التعلم وتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.من جانبه، أعرب المدير الإقليمي لمؤسسة UNIRANKS مجدي أبو الحاج عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً "إن تصنيف الجامعة الأردنية في المرتبة 284 عالميًّا والخامسة عربيًّا يعكس التزامها بالتميز الأكاديمي والبحثي"، مهنئًا الجامعة على هذا النجاح ومعربًا عن أمله بأن تحقق مزيدًا من الإنجازات في المستقبل.وأضاف أبو الحاج بأن الجامعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة على الصعيدين العربي والدولي، الأمر الذي عزز من مكانتها وجعل منها واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة.