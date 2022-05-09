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الإثنين، 09-05-2022 06:11 م

الجامعة الأردنيّة تطلق برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الصيدلانية

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الوكيل الاخباري - أطلقت كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية برنامج الماجستير في تخصص إدارة الأعمال الصيدلانية، وذلك بعد صدور موافقة مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث البرنامج في الكلية.

ويعد البرنامج المزمع انطلاقه في الكلية مطلع العام الجامعي المقبل 2022/2023، الأول من نوعه في المنطقة العربية، وسيعمل على استقطاب خريجي الصيدلة، والذي يغطي جميع المجالات الصيدلانيّة ذات الصلة، من تسويق واقتصاد وإدارة وتمويل صحي.

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