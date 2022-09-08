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الخميس، 08-09-2022 03:12 م

الجامعة الأردنية تطلق برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

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الوكيل الإخباري - أطلقت الجامعة الأردنية اليوم الخميس، برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي والروبوتات المشترك بين قسمي هندسة الحاسوب والميكاترونكس في كلية الهندسة في الجامعة.

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ويهدف البرنامج الذي أُنشئ ضمن مشروع تطوير مناهج الذكاء الاصطناعي والروبوتات (DeCAIR)، المدعوم من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج إيراسموس بلس، إلى تزويد سوق العمل المحلية والإقليمية بكوادر متخصصة في هذا المجال في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا الذكية في المجالات كافة عالميًّا.


وأثنى رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال رعايته حفل إطلاق البرنامج على استحداث هذا البرنامج النوعي ضمن برامج كلية الهندسة في الجامعة، مشيرا إلى أن إطلاقه يمنح الثقة بأن الجامعة تسير على الطريق الصحيح نحو المستقبل، وتواكب التطورات والتحولات المهمة في قطاع التعليم التقني والتطورات التكنولوجية.


وأضاف أنّ البرنامج يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية من خلال تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، داعيا كليتي الهندسة والملك عبد الله لتكنولوجيا المعلومات إلى توحيد وتضفير جهودهما وخبراتهما لإنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه. بدوره، قال عميد كلية الهندسة الدكتور ناصر الحنيطي إنّ هذا البرنامج هو الثامن عشر من برامج الماجستير التي تقدمها كلية الهندسة ضمن توجهاتها لمواكبة أحدث التطورات التقنية والهندسية، لافتا إلى أنه يوفر مناهج تطبيقية حديثة ومختبرات متخصصة وفرصا تدريبية في الدول الشريكة.


فيما، قال منسق المشروع في الجامعة الدكتور غيث عبندة إنّ مشروع (DeCAIR) جاء استجابة لمتغيرات الثورة الصناعية الرابعة وبروز تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ويهدف إلى تأهيل خبراء في هذا الجانب من خلال برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الجامعة وبرنامج بكالوريوس جديد في هندسة النظم الذكية في جامعة الطفيلة التقنية، إضافة إلى تطوير مساقات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لـ6 برامج بكالوريوس و5 برامج ماجستير في الجامعات الأردنية واللبنانية الشريكة.


وأضاف أن المشروع تضمن مشاركة خبراء أوروبيين في تطوير خطط ومناهج الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقديم 19 دورة تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وإنشاء مختبرات متخصصة للذكاء الاصطناعي والروبوتات.


من جهته، أشار الدكتور إياد جعفر من كلية هندسة الحاسوب في الجامعة إلى أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي طلبة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، الكهربائية والحاسوب والميكاترونيكس والكهربائية والاتصالات والطبية، كما يقبل البرنامج طلبة البكالوريوس من التخصصات الهندسية الأخرى وتخصصات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

 




 

 


 

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