الجامعة الأردنيّة تطلق موقعها الإلكترونيّ الجديد

الوكيل الإخباري - أطلق رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني الرئيسي للجامعة بحلّته الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية.

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ويتميز الموقع الجديد، وفقا لبيان الجامعة بتصميمه العصري والمبتكر ومواصفاته المتطوّرة التي تحاكي أحدث الاتّجاهات في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية، ملبّيًا بذلك طموحات المجتمع الجامعي من طلبة وباحثين وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.



وقال عبيدات إن إطلاق الموقع الجديد يندرج في إطار سعي الجامعة المستمر إلى التميز في مختلف جوانب العمل الأكاديمي والمؤسسي ومواكبة الثورة الرّقميّة والانفجار المعرفي والمعلوماتي، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والتقنية لطلبتها ومجتمعها بكافّة أطيافه.



وأشار إلى أن الموقع يوفر معلومات وافية، كما يتيح الاطلاع على الجامعة وكلياتها والتخصصات المطروحة فيها، إضافة إلى توفّره على صفحات خاصّة بالعمادات والوحدات الإدارية والمراكز العلمية والبحثية والبوابات الإلكترونية.



ويقدم معلومات تُفيد الطلبة المستجدين ومن هم على مقاعد الدراسة، كما يُيسّر الاطلاع على آخر أخبار ونشاطات وفعاليات الجامعة، والأحداث والمؤتمرات المستقبلية، كما يسمح بالتّعرّف على معالم الجامعة بأبعادها الحقيقيّة عبر برمجيّة أُطلق عليها "تجوَّل في الجامعة".



