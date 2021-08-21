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السبت، 21-08-2021 11:39 م

الجامعة الأردنية تعلن آلية دوام طلبتها ومواعيد مواد الفصل الأول

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الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان أنه انسجاماً مع قرار مجلس التعليم العالي بالعودة الى التدريس الوجاهي في الجامعات اعتباراً من الفصل الاول 2021/2022، ومراعاةً للتباعد بين الطلبة في القاعات التدريسية، فقد عمدت الجامعة الاردنية على طرح مواد الفصل الاول، بحيث يتواجد في القاعة التدريسية نصف سعة القاعة.

وقال إنه تحقيقاً لمصلحة الطلبة في الحضور الى الحرم الجامعي في يوم/أيام يختارها الطالب بنفسه، قامت وحدة القبول والتسجيل بطرح الجدول الدراسي وفق المعايير التالية:

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