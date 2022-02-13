الجامعة الأردنية تعلن أسماء التخصصات المفتوحة أمام طلبة التوجيهي الناجحين

الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق للجامعة لدرجة البكالوريوس للطلبة الناجحين في الثانوية العامة وطلبة الدبلوم (التجسير) في البرامج والتخصصات التالية: اضافة اعلان





التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني 2021-2022



الرياضيات

العلوم الحياتية

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية

المصارف الإسلامية

الإنتاج الحيواني

الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية

الوقاية النباتية

البستنة والمحاصيل

تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار

الأراضي والمياه والبيئة

علم المكتبات والمعلومات

الهندسة المدنية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الكيميائية

التمويل

التسويق

نظم المعلومات الإدارية

الإدارة العامة

اقتصاد الأعمال

الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا معلومات الأعمال

علم البيانات

الفنون البصرية (امتحان قدرات)

الفنون المسرحية (امتحان قدرات)

الموسيقى (امتحان قدرات)

اللغة الإنجليزية وآدابها

اللغة الإنجليزية التطبيقية

اللغة الفرنسية وآدابها

التاريخ

الفلسفة

الجغرافيا

علم الاجتماع

العمل الاجتماعي

الآثار

إدارة المصادر التراثية وصيانتها

الإدارة السياحية

التربية البدنية



وأكدت الجامعة أنه لن يتم استقبال أي طلب بعد هذه التواريخ المحددة.





