الجامعة الأردنية تعلن أسماء التخصصات المفتوحة أمام طلبة التوجيهي الناجحين

الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق للجامعة لدرجة البكالوريوس للطلبة الناجحين في الثانوية العامة وطلبة الدبلوم (التجسير) في البرامج والتخصصات التالية:
التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني 2021-2022
الرياضيات
العلوم الحياتية
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية
المصارف الإسلامية
الإنتاج الحيواني
الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية
الوقاية النباتية
البستنة والمحاصيل
تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار
الأراضي والمياه والبيئة
علم المكتبات والمعلومات
الهندسة المدنية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكيميائية
التمويل
التسويق
نظم المعلومات الإدارية
الإدارة العامة
اقتصاد الأعمال
الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا معلومات الأعمال
علم البيانات
الفنون البصرية (امتحان قدرات)
الفنون المسرحية (امتحان قدرات)
الموسيقى (امتحان قدرات)
اللغة الإنجليزية وآدابها
اللغة الإنجليزية التطبيقية
اللغة الفرنسية وآدابها
التاريخ
الفلسفة
الجغرافيا
علم الاجتماع
العمل الاجتماعي
الآثار
إدارة المصادر التراثية وصيانتها
الإدارة السياحية
التربية البدنية
وأكدت الجامعة أنه لن يتم استقبال أي طلب بعد هذه التواريخ المحددة.