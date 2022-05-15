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الأحد، 15-05-2022 09:42 ص

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

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الوكيل الإخباري - أعلنت الجامعة الأردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة الدكتوراة/ الماجستير.

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وتشترط الجامعة، وفقا لإعلان نشر في الصحف اليومية، أن يكون المتقدم حاصلا على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها الجامعة الأردنية.


كما أعلنت وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لشراء خدمات مدربين رياضة للعمل في عمادة شؤون الطلبة.


ودعت الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل، إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للجامعة (www.ju.edu.jo).


 




 

 


 

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