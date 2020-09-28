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الإثنين، 28-09-2020 03:51 م

الجامعة الأردنية تعلن عن قرارات تتعلق بدوام الطلبة

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الوكيل الاخباري - حدد مجلس عمداء الجامعة الأردنية، المواد العملية التي ستدرس في حرم الجامعة والإعلان عنها لاحقا على مواقع الكليات.

كما حدد المجلس خلال جلسة برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة اليوم الاثنين، امتحانات مواد التخصص في الحرم الجامعي، وهما امتحانان؛ أحدهما في منتصف الفصل، والآخر في نهايته (الامتحان النهائي).

وقالت الجامعة في بيان اليوم، إن المجلس وافق على السماح للطلبة الذين لم يقدموا الامتحانات التصنيفية العام الماضي من الذين قبلوا بعد الامتحانات، بالتقدم مع الطلبة المستجدين للعام الدراسي الحالي 2020-2021، والإعلان عن آلية التقدم للامتحانات ومواعيدها.

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وأضافت الجامعة أنه جرى إعفاء الطلبة الذين وافقت عمادة شؤون الطلبة على تقسيط رسومهم من غرامة تأخير التسجيل.


 




 

 


 

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