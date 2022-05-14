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السبت، 14-05-2022 11:57 ص

الجامعة الأردنية تعلن فترة التسجيل للفصل الصيفي اعتبارا من الأحد

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الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية إلى طلبة أن عمليـــة التسجيل على مـــواد الفصل الصيفي 2021 / 2022 ستكون خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق 2022/5/15 لغايــــــة يــــوم الخميس الموافق 2022/5/19.

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وأضافت عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أن موعد تسجيل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم الأحد الموافق 2022/5/15 من الساعة الثامنة وعشرون دقيقة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا.


ونوهت أنه يمكن لكل طالب مراجعة موقع التسجيل الذاتي  reg.ju.edu.jo  للاطلاع على موعد التسجيل من حيث اليوم والفترة.  


 




 

 


 

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