الجامعة الأردنية تعلن فترة التسجيل للفصل الصيفي اعتبارا من الأحد

الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية إلى طلبة أن عمليـــة التسجيل على مـــواد الفصل الصيفي 2021 / 2022 ستكون خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق 2022/5/15 لغايــــــة يــــوم الخميس الموافق 2022/5/19.

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وأضافت عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أن موعد تسجيل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم الأحد الموافق 2022/5/15 من الساعة الثامنة وعشرون دقيقة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا.



ونوهت أنه يمكن لكل طالب مراجعة موقع التسجيل الذاتي reg.ju.edu.jo للاطلاع على موعد التسجيل من حيث اليوم والفترة.

