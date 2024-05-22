الجامعة الأردنية تعلن نتائج انتخابات مجلس اتحاد الطلبة

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الجامعة الأردنية الدكتور زياد الحوامدة نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة للعام 2024.

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وقال الحوامدة "إن عدد الدوائر الانتخابية قد بلغ 19 دائرة بواقع دائرة لكل كلية، خصص لها 93 مقعدًا، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة على مستوى الجامعة خُصّص لها 18 مقعدًا، بما مجموعه 111 مقعدًا".



وأوضح الحوامدة أن التصويت جرى باسم القائمة المترشحة، إذ يحق للطلبة الإدلاء بصوتين؛ أحدهما للقائمة المترشحة على مستوى الكلية، والآخر للقائمة المترشحة على مستوى الجامعة، على أن يكون التنافس على المقعد على أساس تحقيق العتبة التي حددتها تعليمات الانتخابات بـ8%، سواء على مستوى الكليات أم الجامعة.



وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 48286 طالبًا وطالبة، وأن عدد القوائم المترشحة بلغ 146 قائمة، 7 قوائم منها ترشّحت على مستوى الجامعة، بينما انسحبت قائمة واحدة، ليتبقى كلٌّ من:

قائمة النشامى وقائمة أهل الهمة وقائمة العودة وقائمة الكرامة وقائمة التجديد وقائمة المستقبل لنا، بينما ترشح على مستوى الكليات 139 قائمة، انسحبت منها 4 قوائم.



ووفقا للحوامدة، فقد بلغ عدد الطلبة المترشحين (685) طالبًا وطالبةً، من بينهم (416) طالبًا و(269) طالبة، (92) منهم ترشحوا على مستوى الجامعة، و(593) ترشحوا على مستوى الكليات.



وقال إن النسبة العامة للاقتراع بلغت (52.52%)، حيث جاءت أعلى نسبة اقترع في كلية علوم التأهيل بنسبة (71.25%) ، فيما كانت أقل نسبة اقتراع في كلية العلوم التربوية بنسبة ( 32.97%).



وأشار الحوامدة إلى أن الانتخابات جرت بصورة متميزة عكست الوعي الديمقراطي الحقيقي الذي يتمتع به طلبة الجامعة؛ حيث لم تُسجَّل لغاية اللحظة أي اعتراضات رسمية من قبل الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، لافتًا إلى أنّ هذا النجاح، الذي يسجل للجامعة الأردنية، جاء نتيجة توجيهات إدارة الجامعة الواضحة بضرورة سير الانتخابات بكل شفافية، مع إتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن تطلعاتهم، مؤكدًا تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لمجلس الاتحاد الجديد بما يصب في خدمة الطلبة والجامعة.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، خلال جولته على مراكز الاقتراع، أن الجامعة ماضية بقوة في تعزيز المسيرة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية باعتبار الطلبة قادة المستقبل والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي الذي يرقى بمسيرة الوطن.



وأكد أن الجامعة نجحت في تأهيل طلبتها للمشاركة السياسية الفاعلة، ما تجلّى في مشاركتهم بانتخابات الاتحاد وتنمية مهارات القيادة لديهم ودمجهم في العمل السياسي.



وخلال الجولة، تبادل عبيدات الحديث مع أعداد كبيرة من طلاب وطالبات الجامعة حول سير العملية الانتخابية، التي دارت كما خُطّط لها من قبل اللجان المشرفة عليها.



والتقى عبيدات كذلك بعدد من رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع، ليثني على الجهود التي قاموا بها لإنجاح عملية الانتخابات التي أظهرت الجامعة بصورة حضارية حقيقية.



وأعرب عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات، وارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها اللجان المشرفة عليها لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بيسر وسهولة.



وكانت نتائج الانتخابات كالآتي:

أولا: الفائزون على مستوى الكليات :



كلية الآداب

قائمة البيرق عبدالله محمد عمر المساعفة

قائمة العز عدنان صالح كاسب المذهان

قائمة المجد قصي عبد الله فلاح الزيود

قائمة بناء عمار شفيق اسماعيل الكسجي

قائمة وطن سليمان عدنان سليمان الطرمان

قائمة إنجاز يزن محمود أحمد الخوالدة

قائمة العون جواد محمد منيزل الهروط



كلية العلوم

قائمة إحسان إبراهيم صلاح إبراهيم شمعون

قائمة التقدم أسامه محمد أحمد الزغول

قائمة بادر فازت بـ 2 مقعد (الثاني بالقرعة)

قتيبه محمود سعد المحاسنه

عبد الرحمن بسام عبد الله السعود

قائمة سمو حسام الدين راجح محمود ناصر

قائمة همم صالح احمد داود برغل



كلية العلوم التربوية

قائمة النور معن محمد مفلح العقيل

قائمة انجاز سند سالم جابر الخوالده

قائمة ساعد التربوي ياسمين خالد محمد سعيد الصلحات

قائمة عزم راكان اشرف فرحان الشوابكه

قائمة هماوي لجين عامر محمود برهم



كلية اللغات الأجنبية

قائمة أثر - بكر مجدي نعمان البلعاوي

قائمة العزم- محمد زيد خلف الزيادات

قائمة الوعد- مصعب احمد نصرى شهاب

قائمة ثقة - خالد سامي خالد الكفاوين

قائمة غراس - مريم محمد موسى صندوقه

قائمة وطن - المعتصم بالله سعد علي العدوان

قائمة يد العون - بدر خالد صالح العمايره



كلية الهندسة

قائمة أثر

نور الدين محمود رفيق الزويد

عمر بسام ابراهيم معوض

قائمة احسان

عمر احمد محمد الخشمان

ميساء محمود شحده حميده

قائمة التطوير - عايش ابراهيم عايش العوايشه

قائمة العزم - محمد طلال يوسف البلاونه

قائمة العهد - صهيب محمود عبد الحميد العضايلة

قائمة وطن - بركات محمد بركات الرماضنة



كلية الزراعة

قائمة ابداع - حمزة كمال محمد المومني

قائمة العزم - محمد سفيان يونس عودة

قائمة اللجان الطلابية محمد سامي يوسف عمرو / ايسر احمد حسين الزعبي

قائمة النهج - محمود عاطف محمود السليحات

قائمة نبض الزراعة - علي عماد علي الحوامده



كلية الحقوق

ومركز دراسات المرأة

قائمة الانجاز - عبد الله مشعل عبد المناصير

قائمة عدل - اسيل فؤاد عبد الوهاب الطراونة

قائمة وطن - بشر سعيد محمد عبيدات



كلية علوم الرياضة

قائمة العزم - يحيى احمد طعم الله الربيحات

قائمة المجد - راشد عزام احمد العلوان

قائمة الوعد - اسيد محمود عبد الرحمن جمعه



كلية الطب

قائمة الأثر ليث مامون عيسى المجالي

قائمة حكيم أنس سامر سليمان خريم

قائمة تمكين ليث سعد الدين محمود ذيب

قائمة شفاء محمد عمر صبحي الاشقر / ليث عمر محمد الخزاعله

قائمة عطاء زيد عبد الناصر محمود ابو حسان / محمد نعيم محمد عليوه

قائمة وعد محمد ضرار محمد الربابعه / نعيم معتز نعيم الشريف



كلية الصيدلة

قائمة ترياق - معاذ مراد معاذ خضرا

قائمة راية الوطن - محمد خليل محمد الحليق

قائمة نبض - حمزة نضال ابراهيم العزازمه / اسيل اسامه زياد الكايد



كلية الشريعة

قائمة أثر عبد الرحمن سامر مصطفى خرما

قائمة التعاون ناصر محمد مزلوه المحمد

قائمة غراس ندى حامد خليل الرحامنه

قائمة همم اسامه باسم محمد طارق درويش



كلية الأعمال

قائمة الإبداع / سند عبد الرؤوف عبد الفتاح قطيشات / لين فادي غالب الصفدي

قائمة الشهامة محمد عز الدين عمر عطيه الغزو

قائمة العزم غيث عصام محمد النعيمات

قائمة العطاء محمد ماهر اسماعيل البقور

قائمة الوطن علي عوده علي العدوان

قائمة همم عبد الرحيم رشيد عبد الرحيم عبد النبي

كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

للعلوم السياسية والدراسات الدولية

قائمة العزم - محمد سلمان فلاح جبر المساندة

قائمة انجاز - عبدالله حمدان عبيد الله الزغيلات

قائمة وطن - سند انور جمال الرواحنه



كلية الآثار والسياحة

قائمة الاتحاد - خالد ابراهيم موسى النجادا

قائمة انجاز - احمد محمد احمد الزغول

قائمة موطني - محمود جبر عيسى ابو عزب



كلية التمريض

قائمة أثر - احمد ليث احمد سيف

قائمة العهد - ابراهيم فرج خيرو الزبون

قائمة المجد - الحارث عبد الله سليمان العبادي

كلية الملك عبدالله الثاني



لتكنولوجيا المعلومات

قائمة الاستقلال - عمرو يوسف خالد الزريقات

قائمة الوطن - نورالدين محمود نواف الطويل ال خطاب

قائمة قمم - يزن اياد محمد عيسى جابر

قائمة نهضة وطن - حمزة ثائر علي الفاعوري



كلية طب الاسنان

قائمة أثر - محمد سليمان اسماعيل زايد

قائمة احسان - سعيد حسان سعيد الشيخ ياسين

قائمة سند - عمر احسان عمر محمود

قائمة لجان الأسنان - وسيم خالد العبد ابو زعنونه



كلية علوم التأهيل

قائمة أثر - احمد عبد الله داوود الشيخ قاسم

قائمة التغيير - محمد سالم منسي المناصير

قائمة سعي - مصطفى مجدي عبد الكريم ابو الخير

قائمة عهد - نور حسن حسن زايد



كلية الفنون والتصميم

قائمة اسألني عن الفنون - لينة اسماعيل محمد عبد الدين

قائمة رواد الفنون - عوني مؤيد سالم المنديل

قائمة فن - ينال مازن فواز الحراسيس



ثانيا: الفائزون على مستوى الجامعة:

قائمة النشامى

اسامه محمد امين احمد المومني

محمد بسام محمد الرفوع

اوس سامي قبلان الرحامنه

عبد الرحمن محمود حامد الكوشه

سما هيثم حسن صالح

زيد ماجد محمد الوليدات

قائمة أهل الهمة

محمد رمزي رشدي الخطيب

علي جهاد كساب جرادات

سند صدقي محمود البسطامي

محمد رأفت عيسى مرعي

اسامه احمد محمد ابو ياغي

احمد جهاد حسن حسين

فيصل ميسره عبد العزيز العبد

محمد احمد محمد العواجنه

يحيى محمد جبر زايد

قائمة الكرامة

محمد سليمان عواد غنيمات

باسل عواد عادل الخلايله

ضياء الدين عادل نادي الوريدات



وحول انتخابات اتحاد الطلبة لفرع العقبة أعلنت اللجنة أسماء الفائزين على النحو الآتي:

أولا: الفائزون على مستوى الكليات :



كلية اللغات

1. محمد عبادة ابراهيم هايل الشديفات

2. احمد فراس احمد الحريرات

3. ليمار عمر قفطان المومني



كلية الأعمال

1. ابراهيم عوض عبد الحميد الزغول

2. ايسر محمد احمد المزايده

3. أحمد كامل عبد الرحمن النجيدين

كلية السياحة والفندقة

1. عمرو باسل محمد عبد العزيز

2. ايمان نضال سلمان العاصي

3. سندس حسين سالم الرضاوين



كلية نظم تكنولوجيا المعلومات

1. محمود رافت عبد الجليل الجيزاوى

2. خالد سليمان حسين عرايشه

3. احمد عمر عبد الله الجويعد



كلية العلوم الاساسية والبحرية

1. عبد القادر عدنان عبد القادر عباس

2. يزن اكرم احمد حماد

3. نمي رائد صالح جوارنه



كلية الحقوق

1. انس ايمن محمد المعاني

2. مامون رائد عبد الرحيم اللصاصمه

3. محمود محمد علي نصيرات



كلية التمريض

1. الوليد لؤي عبد الجليل الاقطش

2. لطفي حسن عمر الخزاعي

3. نور حسين تركي الخوالده



ثانيا: الفائزون على مستوى الفرع

1. محمد خالد محمود العسيلي

2. عبد الحميد عبد الرؤوف عبد الحميد الرواشدة

