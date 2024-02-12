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الإثنين، 12-02-2024 08:37 ص

الجامعة الأردنية تقدم خدمة تقسيط الرسوم الدراسية لطلابها

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الوكيل الإخباري- خاطبت وحدة الشؤون المالية في الجامعة الأردنية مجموعة من البنوك العاملة في الأردن بهدف تقسيط الرسوم الجامعية للطلبة من خلال البطاقات الائتمانية، خدمة من الجامعة لطلبتها دون أن يترتب على الطلبة أي فوائد أو عمولات.اضافة اعلان


وأكد مدير الوحدة الدكتور حمزة الموالي أن هذه الخطوة تعد جزءا من الخدمة المجتمعية التي تقدمها الجامعة للطالب وذويه، للتخفيف عنهم أعباء الرسوم الدراسية وعدم اضطرارهم لتأجيل فصولهم الدراسية، والتركيز في دراستهم بشكل أفضل.

وأوضح الموالي أن البنوك التي أبدت استعدادها لتقديم هذه الخدمة  المجانية لطلبة الجامعة الأردنية هي بنك القاهرة عمان، والبنك العربي الإسلامي الدولي، والبنك الأهلي الأردني، والبنك العربي، وكابيتال بنك، إضافة إلى مصرف الراجحي، داعيا الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات لغايات تقسيط رسومهم الجامعية مراجعة هذه البنوك لمعرفة التفاصيل.

 




 

 


 

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