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الإثنين، 22-02-2021 04:43 م

الجامعة الأردنية تكرم عبير البواب

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الوكيل الاخباري - كرم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة اليوم الاثنين، أستاذة علم الكيمياء في كلية العلوم الدكتورة عبير البواب الحاصلة على جائزة (الآيوباك iupac) للمرأة المتميزة.
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وأشاد القضاة في كلمة ألقاها بجهود البواب ما وضعها في المركز الأول بين 12 باحثة من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة واستراليا والصين وفنلندا وتايوان واليابان وتايلند وهولندا.

وعبر القضاة عن فخره بهذا الإنجاز العلمي الذي وضع الجامعة على لائحة التميز العالمي رغم الظروف الصحية التي تعاني منها البواب، لكنها لم تستسلم لمعاناتها أبدا، فواصلت الجهود المضنية لتطوير نتائج بحوثها العلمية على مستوى عالٍ، فتصدرت قائمة نساء عالميات من المخترعات والمكتشفات لخصائص جديدة في علم الكيمياء من قبل الاتحاد الدولي للكيمياء الخالصة والعملية في الولايات المتحدة.

بدورها، أثنت البواب على هذه اللفتة الطيبة، وأهدت الجائزة إلى الأردن والجامعة الأردنية وعائلتها التي وفرت لها الدعم المعنوي والمادي في الظروف التي مرّت بها.

 




 

 


 

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