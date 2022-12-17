السبت 17-12-2022
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السبت، 17-12-2022 09:35 ص

الجامعة الأردنية تنعى شهيد الواجب العقيد عبد الرزاق الدلابيح

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الوكيل الاخباري- بفيض من مشاعر الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، نعى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات باسمه وأسرة الجامعة الأردنية من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلبة، شهيد الواجب الوطني العقيد عبد الرزاق الدلابيح الذي ضحى بروحه الطاهرة أثناء تأديته واجبه  ليلتحق بكوكبة الشهداء الذين قضوا في سبيل أمن الأردن واستقراره.اضافة اعلان


وقال عبيدات "إننا نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان، وأن يحفظ الله الأردن قيادة وشعبا، وأن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 




 

 


 

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