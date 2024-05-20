الجامعة الأردنية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة

الوكيل الإخباري-

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استكملت الجامعة الأردنية استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء، حيث أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، زياد الحوامدة، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية حرص الجامعة على إجراء انتخابات بروح ديمقراطية وتنافس شريف، في أجواء من النزاهة والالتزام الكامل بتطبيق التعليمات، لمنح الطلبة حق اختيار ممثليهم للمجلس.وأشار الحوامدة إلى أن الجامعة وبتوجيهات مباشرة من معالي رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، عملت كل ما في وسعها لإنجاح العملية الانتخابية، وفقا للاستعدادات التي اتخذتها، والمتمثلة في توفير بيئة ملائمة للترشيح والاقتراع، وتشكيل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، إضافة إلى الإعداد الملائم لصناديق الاقتراع، وتوفير مختلف الإجراءات لضمان سير العملية الديمقراطية بالطريقة المثلى، وتسهيل عملية الانتخاب، وضمان الدقة والشفافية كما كان الحال في الأعوام السابقة.ويبلغ عدد الطلاب ممّن لهم الحق في التصويت 48286 طالبًا وطالبةً، فيما بلغت عدد القوائم المترشحة على مستوى الكليات 135 قائمة، إلى جانب 6 قوائم مترشحة على مستوى الجامعة، أما عدد الطلبة المترشحين ضمن قوائم الكليات فبلغ 593 طالبا، مقابل 92 طالبا ضمن القوائم المترشحة على مستوى الجامعة، ليبلغ مجموع الطلبة المترشحين الكلي 685، بما ينقسم إلى 416 ذكرا، و269 أنثى.وبدأ المرشحون، منذ الثلاثاء الماضي، بالدعاية الانتخابية، وذلك بتعليق صورهم في أروقة وساحات الجامعة الداخلية، وتعليق المنشورات الورقيَّة، إضافة إلى اليافطات، والبطاقات التعريفيَّة بكافَّة أنواعها، لتُوضع في مكان لا يُعيق العمليّتين الأكاديميّة والإداريّة، أو الحركة والسير في الجامعة، على أن تنتهي فترة الدعاية مساء اليوم الاثنين.