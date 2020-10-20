الثلاثاء 20-10-2020
الوكيل الاخباري

قرارات حكومية هامة حول الحظر الشامل والتعامل مع كورونا

الديوان الملكي السعودي يعلن الحداد

الجامعة الأردنية توضح آلية تسجيل وتقييم الطلبة الوافدين

وزير السياحة يزور البترا ويلتقي رئيس مجلس مفوضي الاقليم

117 وفاة جديدة بكورونا في اندونيسيا

إيران : تسجيل 322 وفاة و 5039 إصابة جديدة بكورونا

12 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

ضبط متسول مطلوب بجريمة قتل وآخر يمتلك مركبات حديثة

شاهد .. فيديو مؤثر لصالح ووالده بالمستشفى

الأمانة تطلق حملة للتوعية بفيروس كورونا




الثلاثاء، 20-10-2020 05:36 م

الجامعة الأردنية توضح آلية تسجيل وتقييم الطلبة الوافدين

r


 الوكيل الاخباري  - قال مساعد رئيس الجامعة الأردنية لشؤون البرنامج الدولي والتسويق الدكتور زيد عبيدات، إن الجامعة مستمرة في تقديم خدماتها كافة للطلبة الوافدين، سواء كانوا من الأشقاء العرب أو من الدول الأجنبية الأخرى.
اضافة اعلان

وأضاف عبيدات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه أصبح باستطاعة الطالب تقديم طلب التحاق بالجامعة الكترونيا؛ بحيث يتم استكمال اجراءات التسجيل واستقبال الأوراق من خلال نظام تسجيل الكتروني، إضافة الى تقديم الامتحانات التكميلية الكترونيا.
وأشار إلى أن الجامعة أطلقت بوابة الطالب الدولي، قبل أربعة أشهر، لتعريف الطلاب بخدمات الجامعة من برامج تدريسية وأسعار الساعات وأسس معادلة الشهادات والسكنات، إضافة الى تصوير جولات افتراضية داخل الحرم الجامعي لتعريف الطلبة الجدد بمرافق الجامعة، ومعلومات سياحية أخرى.

واوضح انه بعد بدء الجهد التسويقي للجامعة، ارتفعت نسبة تسجيل الطلبة الدوليين في الجامعة في العام الدراسي الماضي الى 80 بالمئة لطلبة البكالوريوس و90 بالمئة لكافة البرامج الأكاديمية، مقارنة بالعام الدراسي 2018-2019، مؤكدا ان هذا الإقبال جاء نتيجة ثقة الطلبة الدوليين بالجامعة الأم والتميز الأكاديمي للجامعة وكلياتها.

وفيما يخص المسافات التي تتطلب حضورا الى الحرم الجامعي، كتخصصات الطب وطب الأسنان، قال الدكتور عبيدات، إن وزارة التعليم العالي تركت القرار لمجلس عمداء الجامعات باتخاذ قرارات تراعي ظروف الطلبة، علما أن الغالبية العظمى من طلبة تلك التخصصات استطاعوا حضور محاضراتهم بالكامل في الفصل الصيفي الماضي، كون الوضع الوبائي كان مستقرا في الأردن.

وأفاد أنه بخصوص الطلبة المستجدين الذين تم قبولهم في التخصصات ذاتها، لم يتم تسجيل مساقات تخصص او مواد تطبيقية لهم، وأن جميع المساقات التي سجلوها متطلبات جامعة وكلية يتم تدريسها الكترونيا.

يذكر أن الجامعة الأردنية كانت قد عقدت أسبوعا إرشاديا للطلبة الدوليين الأسبوع الماضي، على مدار أربعة أيام، شملت ارشاد الطلبة بما يتعلق بالتسجيل الالكتروني والسحب والاضافة وامتحانات المستوى، وطبيعة الإقامة في الأردن والسكنات والتكاليف، والجودة والامتحانات وأسس التقييم، وخدمات المكتبة ومركز الحاسوب في الجامعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202019175717847045658

قرارات حكومية هامة حول الحظر الشامل والتعامل مع كورونا

4

وزير السياحة يزور البترا ويلتقي رئيس مجلس مفوضي الاقليم

ماجد

12 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

720201392148737848415

حماية المستهلك : قرارات الحكومة يجب ان تراعي جميع الفئات

متسو

ضبط متسول مطلوب بجريمة قتل وآخر يمتلك مركبات حديثة

3ed27835-cc8f-48ac-97e3-ba158e7e7464

أول وفاة بسبب فيروس كورونا في العقبة

أخبار متعلقة
102020818229199768614

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

وزارة التربية والتعليم

بيان هام من وزارة التربية حول دوام مدارس

pic_38854

قرار هام صادر عن وزارة التعليم العالي

eeee

توضيح حول مطاعيم الطلاب بالمدارس الاردنية

2019-08-06-1-640x430

افتتاح مكتب لخدمات الطلبة في جامعة آل البيت

tttt

مسّاد مديرا لمستشفى الجامعة الأردنية