الجامعة الأردنية توضح آلية تسجيل وتقييم الطلبة الوافدين

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد رئيس الجامعة الأردنية لشؤون البرنامج الدولي والتسويق الدكتور زيد عبيدات، إن الجامعة مستمرة في تقديم خدماتها كافة للطلبة الوافدين، سواء كانوا من الأشقاء العرب أو من الدول الأجنبية الأخرى.وأضاف عبيدات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه أصبح باستطاعة الطالب تقديم طلب التحاق بالجامعة الكترونيا؛ بحيث يتم استكمال اجراءات التسجيل واستقبال الأوراق من خلال نظام تسجيل الكتروني، إضافة الى تقديم الامتحانات التكميلية الكترونيا.وأشار إلى أن الجامعة أطلقت بوابة الطالب الدولي، قبل أربعة أشهر، لتعريف الطلاب بخدمات الجامعة من برامج تدريسية وأسعار الساعات وأسس معادلة الشهادات والسكنات، إضافة الى تصوير جولات افتراضية داخل الحرم الجامعي لتعريف الطلبة الجدد بمرافق الجامعة، ومعلومات سياحية أخرى.واوضح انه بعد بدء الجهد التسويقي للجامعة، ارتفعت نسبة تسجيل الطلبة الدوليين في الجامعة في العام الدراسي الماضي الى 80 بالمئة لطلبة البكالوريوس و90 بالمئة لكافة البرامج الأكاديمية، مقارنة بالعام الدراسي 2018-2019، مؤكدا ان هذا الإقبال جاء نتيجة ثقة الطلبة الدوليين بالجامعة الأم والتميز الأكاديمي للجامعة وكلياتها.وفيما يخص المسافات التي تتطلب حضورا الى الحرم الجامعي، كتخصصات الطب وطب الأسنان، قال الدكتور عبيدات، إن وزارة التعليم العالي تركت القرار لمجلس عمداء الجامعات باتخاذ قرارات تراعي ظروف الطلبة، علما أن الغالبية العظمى من طلبة تلك التخصصات استطاعوا حضور محاضراتهم بالكامل في الفصل الصيفي الماضي، كون الوضع الوبائي كان مستقرا في الأردن.وأفاد أنه بخصوص الطلبة المستجدين الذين تم قبولهم في التخصصات ذاتها، لم يتم تسجيل مساقات تخصص او مواد تطبيقية لهم، وأن جميع المساقات التي سجلوها متطلبات جامعة وكلية يتم تدريسها الكترونيا.يذكر أن الجامعة الأردنية كانت قد عقدت أسبوعا إرشاديا للطلبة الدوليين الأسبوع الماضي، على مدار أربعة أيام، شملت ارشاد الطلبة بما يتعلق بالتسجيل الالكتروني والسحب والاضافة وامتحانات المستوى، وطبيعة الإقامة في الأردن والسكنات والتكاليف، والجودة والامتحانات وأسس التقييم، وخدمات المكتبة ومركز الحاسوب في الجامعة.