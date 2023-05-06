الجامعة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع برنامج تحفيز الصحة العالمية

الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الأردنية، مذكرة تفاهم، أمس الجمعة، مع برنامج تحفيز الصحة العالمية، بالتعاون مع جامعات هارفارد، وأوكسفورد، وجون هوبكينز، وجامعة بنسلفانيا.



ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات، وعن البرنامج رئيسه المؤسس الدكتور ولفرد انجوا، بحضور كل من عميد كلية الطب الدكتور ياسر الريان و الدكتورة ليلى التوتنجي والدكتور قيس البلبيسي، ومن الجانب الأميركي الدكتور ستيفن افري والدكتور سلامة عبيدات والدكتورة لبنى حمودة.



وينبثق عن المذكرة التي يستمر العمل بها خمسة أعوام، إنشاء مراكز متميزة في مجال رعاية السرطان وأمراض القلب عند الأطفال والبالغين في مستشفى الجامعة الأردنية.

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