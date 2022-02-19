السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 05:39 م

الجامعة الأردنية في العقبة تكرم الصحفيين والإعلاميين

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الوكيل الاخباري - كرمت أم الجامعات الأردنية ممثلة بفرعها بمحافظة العقبة وبرئيسها الأستاذ الدكتور عامر سلمان، القامات الإعلامية والصحفية ومن يحملون الرسالة الإعلامية الوطنية في محافظة العقبة وتقديرا لدورهم البناء في الترويج للمنجزات الوطنية وخدمة العقبة ودعم مسيرة الجامعة وإبراز نجاحاتها.

ونقل الدكتور سلمان خلال حفل تسلم محطة العلوم البحرية العقبة لشهادة الاعتمادية ( الأيزو 17025( للإعلاميين تحيات رئيس الجامعة الأردنية الأم معالي الدكتور نذير عبيدات وثناءه على الدور الهام لوسائل الإعلام المتنوعة في نقل الحقيقة والترويج للمنجزات الوطنية وترسيخ مكانة وصورة الأردن والتعريف مساهمته في مسيرة الإنسانية.

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