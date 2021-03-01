الجامعة الأردنية لـ الوكيل : سنتواصل مع لجنة الاوبئة لاصدار قرار حول حفل التخريج

الوكيل الاخباري

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- قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية محمد القطاطشة إن الجامعة الأردنية ستقدم مقترحا للجنة الأوبئة بـشأن إقامة حفل تخريج للطلبة في نهاية العام الدراسي الحالي 2020/2021 .وأكد القطاطشة لـ " الوكيل الإخباري" أن الحفل سيكون بحضور الطلبة الخريجين دون أولياء الأمور ومع الحفاظ على التباعد الإجتماعي وبأدق معايير الحيطة والحذر .وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تتحدث بهذا الشأن وإنما الجامعة الأردنية هي التي طرحت هذا الملف مشدداً على إهتمام الطلبة بإقامة الحفل ومدى فرحتهم بهذا المقترح.ومن جهة أخرى تفاعل طلبة الجامعات الأردنية على مواقع التواصل الإجتماعي بهذا المقترح ودعوا وزارة التعليم العالي بأن تعيد النظر بإقامة حفل التخريج في كافة الجامعات الأردنية مع نهاية الفصل الثاني الحالي.وكان قد قرر مجلس التعليم العالي ، أن يكون التدريس في الفصل الدراسي الثاني إلكترونياً (عن بُعد) باستثناء المساقات العملية والتطبيقية.