الجامعة الأردنية وأكاديمية الطيران الملكية تُبرمان مذكرة تفاهم

الوكيل الاخباري - أبرم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ومدير أكاديمية الطيران الملكية الأردنية الدكتور الطيار محمد الخوالدة اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير تعاون مشترك في مجال التدريب والتأهيل العملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة.



وتهدف المذكرة، وفقا لبيان الجامعة، إلى تعزيز معارف طلبة كلية الحقوق في الجامعة بالجوانب العملية القانونية الخاصة بمجال تشريعات الطيران والنقل الجوي، وتزويد الجامعة بمحاضرين متخصصين في الجوانب العملية المتعلقة بهذا المجال لغايات المشاركة في محاضرات مادة قانون النقل التي تدرس في الكلية.



وأشار عبيدات، بحضور عميد كلية الحقوق الدكتور محمد أمين الناصر، إلى أهمية امتلاك طلبة كلية الحقوق للكفايات المعرفية حول التشريعات القانونية الجوية وقانون الطيران المدني والتجاري، معربًا عن سعادته ببناء تعاون مع الأكاديمية، الأمر الذي سيحقق مصلحة مشتركة لكلا الطرفين.

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