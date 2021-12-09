الجامعة الأردنية والسفارة التشيكية تبحثان سبل التعاون

الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خلال لقائه، مع سفير جمهورية التشيك لدى المملكة جوزيف كوتسكي أطر التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية وبرامج التبادل الطلابي.



وأكد عبيدات، خلال اللقاء اهتمام الجامعة بتطوير علاقات التعاون سواء مع الجامعات أم المؤسسات البحثية التشيكية، مُبديا استعداد الجامعة لقبول المزيد من الطلبة التشيكيين للدراسة فيها، سيما في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي يعد من أفضل البرامج على مستوى المنطقة.



بدوره، أشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد الدكتور زيد عيادات إلى تميّز الجامعة عالميًا في عدد من البرامج والتخصصات التي تقدمها، فضلا عن وجود مركز للدراسات الاستراتيجية يحمل المرتبة الأولى ضمن فئة المراكز المتميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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