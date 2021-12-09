الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

قرداحي يعرض على هذه القناة التلفزيونية توظيفه

إربد: دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن

الجامعة الأردنية والسفارة التشيكية تبحثان سبل التعاون

وزارة التربية تعمم على المدارس بشأن الامتحانات

مديرة شباب البلقاء: الشباب أساس التنمية والطاقة التي ينبغي الاستفادة منها

صحة اربد: ارتفاع نسبة متلقي لقاح كورنا قابلها انخفاض بحالات الادخال للمستشفيات

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - اسماء

الضمان: مليون و 724 ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية للأفراد والمنشآت

وزارة التربية : لا يوجد مدارس متحولة للتعليم عن بعد

ندوة بعنوان دور المبادئ والقيم الإنسانية في انتشار الإسلام

الخميس، 09-12-2021 09:39 م

الجامعة الأردنية والسفارة التشيكية تبحثان سبل التعاون

11202128204050936706413


الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خلال لقائه، مع سفير جمهورية التشيك لدى المملكة جوزيف كوتسكي أطر التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية وبرامج التبادل الطلابي.

وأكد عبيدات، خلال اللقاء اهتمام الجامعة بتطوير علاقات التعاون سواء مع الجامعات أم المؤسسات البحثية التشيكية، مُبديا استعداد الجامعة لقبول المزيد من الطلبة التشيكيين للدراسة فيها، سيما في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي يعد من أفضل البرامج على مستوى المنطقة. 

بدوره، أشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد الدكتور زيد عيادات إلى تميّز الجامعة عالميًا في عدد من البرامج والتخصصات التي تقدمها، فضلا عن وجود مركز للدراسات الاستراتيجية يحمل المرتبة الأولى ضمن فئة المراكز المتميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021418740242388984

إربد: دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم على المدارس بشأن الامتحانات

122021820303843874931

مديرة شباب البلقاء: الشباب أساس التنمية والطاقة التي ينبغي الاستفادة منها

1020208125038486155359

صحة اربد: ارتفاع نسبة متلقي لقاح كورنا قابلها انخفاض بحالات الادخال للمستشفيات

وزارة الصحة 2

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - اسماء

122021817217626634224

الضمان: مليون و 724 ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية للأفراد والمنشآت

أخبار متعلقة
0L5A1628 - Copy

وزير اسبق: تخبط سينعكس وبالا على صحة المواطن

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

w

شباب العاصمة تنفذ انشطة متعددة

EkXT0aEXsAAJGZJ

عبيدات يوجه رسالة لأهالي الطلبة

unnamed

الجامعة الأردنية تدعو مرشحين لحضور المقابلات الشخصية

11202118112120301949662

الجامعة الأردنية تلغي قرار الدفع قبل التسجيل