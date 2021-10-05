الجامعة الأردنية والسفارة الرومانية تبحثان أوجه التعاون

الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروماني لدى المملكة جورج كريستيان مابور يرافقه سكرتير الشؤون السياسية والثقافية يوان تسيبيلوش، أوجه التعاون الأكاديمي والثقافي وسبل تعزيزها.



كما بحث خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور زيد عيادات، ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل الياسين، سبل بناء شراكات فاعلة بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الرومانية، كجامعة "بابي بولياي" وجامعة "بوخارست" التي توفر برنامجاً لدراسة اللغة العربية.

اضافة اعلان