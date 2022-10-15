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السبت، 15-10-2022 12:13 م

الجامعة الاردنية استقبلت 10 الاف طالب جديد

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ان الجامعة استقبلت ما يزيد عن 10 الاف طالب وطالبة جُدد بكافة البرامج في الفصل الدراسي الحالي وما زال التسجيل مستمرا على برنامج الموازي.

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وقال عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" إن التسجيل على برنامج الموازي في الجامعة الأردنية مفتوح لكافة التخصصات حتى تعبئة كافة الشواغر المتوفرة.


بدوره أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب أن كل جامعة من الجامعات الرسمية لها نظام خاص بمواعيد وشواغر التسجيل وسيتم الاعلان عن طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة في تخصصات الطب وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل حال الانتهاء من العمل بها.

 




 

 


 

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