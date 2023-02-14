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الثلاثاء، 14-02-2023 02:23 م

الجامعة العائمة تصل شواطئ العقبة

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الوكيل الإخباري - وصلت شواطئ خليج العقبة اليوم الثلاثاء، الجامعة العائمة، على متن سفينة تحمل أكثر من 623 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات والكليات الأميركية، في رحلة تمتد فصلا دراسيا كاملا، لمتابعة بحوث تخصصاتهم المرتبطة بالدول التي تزورها بإشراف أساتذتهم من ذوي الخبرة العالمية في ثقافات ومواقع الشعوب.

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وقال مدير مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي في تصريح صحفي، إن الجامعة العائمة تحمل على متنها طلبة من 60 دولة بتخصصات مختلفة تصل إلى 75 تخصصا، وسيتمكن الطلبة من زيارة المعالم التاريخية والسياحية في البتراء ووادي رم والبحر الميت وجبل نيبو وإجراء مقابلات مع أهالي المجتمع المحلي لتعزيز بحوثهم العلمية ودراستهم على متن السفينة.


وأضاف أن الطلبة سيطلعون على المنتج السياحي في الأردن والخروج بمخرجات مفيدة لدراساتهم وبحوثهم العلمية، مشيرا إلى أن السلطة ستنسق مع الجامعات والمدارس في مدينة العقبة للاستفادة من هذه البواخر التي تحمل الطابع العامي والثقافي.


وأوضح مرجي، أن العقبة ستشهد حتى نهاية العام الحالي استقبال حوالي 96 باخرة متعددة البرامج وخاصة السياحية منها لزيارة منطقة المثلث الذهبي العقبة البتراء وادي رم.


يذكر أن سفينة الجامعة أو "الجامعة العائمة " بدأت رحلتها عام 1963، والمعروفة آنذاك باسم جامعة البحار السبعة، من ميناء نيويورك.


وفي عام 2015 تم تغيير السفينة وتم تنظيم رحلتين لها سنويا، رحلة الربيع والخريف، حيث تستكشف رحلة الربيع عادة آسيا وأفريقيا والقليل من الموانئ الأوروبية، بينما تركز رحلة الخريف بشكل أكبر على أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى.

 




 

 


 

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