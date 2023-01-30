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الإثنين، 30-01-2023 04:56 م

الجامعة الهاشمية: إعلان قوائم الطلبـة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا

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الوكيل الاخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية قوائـــم الطلبـــــــة المرشحين للقبول في برامـــج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/2023.

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وقال الجامعة إن على الطلبة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/2023 مراجعه كلية الدراسات العليا لاستكمال إجراءات قبولهم وتسجيلهم في الجامعة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023  وحتى مساء يوم الخميس الموافق 2/2/2023 من الساعة التاسعة  والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر للطلبة الاصلاء (وسوف يتم الاتصال مع الطلبة الاحتياط في حال استنكاف احد  الطلبة الاصلاء يوم الاحد 5/2/2023).

 

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