الجامعة الهاشمية: إعلان قوائم الطلبـة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا

الوكيل الاخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية قوائـــم الطلبـــــــة المرشحين للقبول في برامـــج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/2023.

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وقال الجامعة إن على الطلبة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/2023 مراجعه كلية الدراسات العليا لاستكمال إجراءات قبولهم وتسجيلهم في الجامعة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 2/2/2023 من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر للطلبة الاصلاء (وسوف يتم الاتصال مع الطلبة الاحتياط في حال استنكاف احد الطلبة الاصلاء يوم الاحد 5/2/2023).

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