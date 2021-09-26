الجامعة الهاشمية تؤكد ضرورة التقيد التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 32

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، خلال لقائه كوادر عمادة شؤون الطلبة، على ضرورة التقيد التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 الذي يوجب على كل طالب أو عضو هيئة تدريسية أو إدارية في الجامعة أو ولي أمر أن يتلقى المطعوم المضاد لفيروس كورونا.



جاء ذلك خلال إطلاع الزبون على استعدادات الجامعة لاستقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي 2022/2021، خلال جولته بعمادة شؤون الطلبة ومركز تكنولوجيا المعلومات.

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