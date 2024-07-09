الجامعة الهاشمية تبحث استحداث مساق تدريبي في التغذية والصحة المجتمعية

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد أبو التين، نائب مدير مشروع التغذية والصحة المجتمعية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)الدكتورة نسرين البيطار، بهدف مناقشة إمكانية استحداث مساق تدريبي للتغذية والصحة المجتمعية التي تختص بتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال وتنظيم الأسرة لطلبة الكليات الصحية.

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وأكد أبو التين حرص الجامعة على بناء علاقات التعاون والشراكات مع مختلف الجهات المحلية والعربية والدولية التي من شأنها تعزيز المسار الأكاديمي ورفده بالتطبيقات التي تساهم في تمكين الطلبة وتزيد من مداركهم مما يثري خبراتهم ويدعم تثقيفهم بما ينعكس على مستواهم الأكاديمي والمهني ويحسن من فرص المنافسة لدخول سوق العمل محلياً وإقليمياً.



وقدمت الدكتورة البيطار شرحاً عن مشروع التغذية والصحة المجتمعية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الهادف إلى تحسين الممارسات التغذوية للأمهات والمرضعات والأطفال، ما دون السنة الثانية من العمر، من خلال التركيز على إحداث تطور قابل للقياس في ستة سلوكيات خاصة بتغذية الأمهات خلال فترات الحمل والرضاعة وتغذية الأطفال الرضع وصغار الأطفال وتنظيم الأسرة لمرحلة ما بعد الولادة.