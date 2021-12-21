الجامعة الهاشمية تتقدم في تصنيف الجامعات للاستدامة غرين متريكس

الوكيل الإخباري- حصلت الجامعة الهاشمية في تصنيف الاستدامة والجامعات الخضراء "غرين متريكس" لعام 2021، على الترتيب 394 عالمياً من بين 956 جامعة ومؤسسة أكاديمية في مختلف أنحاء العالم.

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ويصنف "غرين متريكس" الجامعات في معايير الاستدامة، وتغير المناخ، وتحسين البيئة، والمباني الخضراء الموفرة للطاقة والمياه، وإدارة المخلفات الصلبة، اضافة الى إيجاد حرم جامعي ببنية تحتية مناسبة تسهم في مجملها بتقليل انبعاثات الكربون والمساعدة في مكافحة تغير المناخ العالمي.



واحتلت الجامعة الهاشمية الترتيب الثالث بين الجامعات الحكومية، كما جاءت في الترتيب السادس محلياً، متقدمة في المجموع العام للنقاط التي حصلت عليها بـ 450 نقطة عن العام الماضي، حيث حصلت على مجموع 6050 نقطة للعام 2021 بينما حصلت على 5600 للعام الماضي 2020.



وقال عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي بالجامعة الهاشمية الدكتور عدنان أبوصرة إن تصنيف الجامعات الخضراء يضم ستة معايير رئيسية هي: البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ والمخلفات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث، اذ يضم كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.