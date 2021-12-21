الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعه التأمينية لشهر تشرين

الوهادنة: الجرعة المعززة تزيد المناعة 25 مرة ضد كورونا

العثور على قنبلة يدوية قديمة في اربد والأمن يتحرك

12 خدمة إلكترونية في إدارة الترخيص

مناشدة للتبرع بالدم

صدور الارادة الملكية السامية بتعيين العجلوني رئيسا للبلقاء التطبيقية

بعد ضبط جميد يحتوي على طلاء في مصر.. الغذاء والدواء: لا نستورد من المصنع المذكور

الملك يتسلّم أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول - صور

ما هي ظاهرة الضباب المتجمد التي حدثت في الطفيلة ؟

وزير صحة أسبق لـ"الهواري": معاليك.. غلب بستيرة ولا غلب بفضيحة"

الثلاثاء، 21-12-2021 02:02 م

الجامعة الهاشمية تتقدم في تصنيف الجامعات للاستدامة غرين متريكس

hashemite


الوكيل الإخباري- حصلت الجامعة الهاشمية في تصنيف الاستدامة والجامعات الخضراء "غرين متريكس" لعام 2021، على الترتيب 394 عالمياً من بين 956 جامعة ومؤسسة أكاديمية في مختلف أنحاء العالم.

اضافة اعلان


ويصنف "غرين متريكس" الجامعات في معايير الاستدامة، وتغير المناخ، وتحسين البيئة، والمباني الخضراء الموفرة للطاقة والمياه، وإدارة المخلفات الصلبة، اضافة الى إيجاد حرم جامعي ببنية تحتية مناسبة تسهم في مجملها بتقليل انبعاثات الكربون والمساعدة في مكافحة تغير المناخ العالمي.


واحتلت الجامعة الهاشمية الترتيب الثالث بين الجامعات الحكومية، كما جاءت في الترتيب السادس محلياً، متقدمة في المجموع العام للنقاط التي حصلت عليها بـ 450 نقطة عن العام الماضي، حيث حصلت على مجموع 6050 نقطة للعام 2021 بينما حصلت على 5600 للعام الماضي 2020.


وقال عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي بالجامعة الهاشمية الدكتور عدنان أبوصرة إن تصنيف الجامعات الخضراء يضم ستة معايير رئيسية هي: البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ والمخلفات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث، اذ يضم كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.

 

وبين أنه نظرا لموقع الجامعة الجغرافي فإنها تسعى بشكل بناء لبذل الجهود لزيادة المساحات الخضراء وإدارة عملية الاستدامة والمحافظة على البيئة في الجامعة لضمان استمرارية التقدم في تصنيفات الاستدامة العالمية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220213104213564549137

الضمان يكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعه التأمينية لشهر تشرين

1024x576_main_image5e75742a0f414

الوهادنة: الجرعة المعززة تزيد المناعة 25 مرة ضد كورونا

1mENQMMtNIKnvr6rf1hfrcIkFPgiAEPVg6Tpq5iz

العثور على قنبلة يدوية قديمة في اربد والأمن يتحرك

image - 2021-12-21T152204.582

النجار تشارك بجلسة حوارية في دبي

fd83841e-f864-4d74-8b70-1af12bea9df1

12 خدمة إلكترونية في إدارة الترخيص

image

اتفاقية لرفد مستشفى السلط بكوادر من جامعة البلقاء

أخبار متعلقة
image (1)

رئيس الجامعة الهاشمية: ديوان المحاسبة جزء هام من إدارة الجامعة

Fuel in Jordan55

أردنية تنجح في استخلاص الديزل من زيوت الطهي

14102244_1260862163964854_6331318541177784550_n

الجامعة الهاشمية تنعى الطالبة غنى

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل