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الثلاثاء، 24-11-2020 05:17 ص

الجامعة الهاشمية تحصد جائزتين دوليتين

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الوكيل الاخباري - حصل فرع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الطلابي بكلية الهندسة في الجامعة الهاشمية على جائزتين دوليتين خلال أسبوع وهما : جائزة الفرع المثالي على مستوى المنطقة، وعلى المركز الأول لجائزة أفضل فيديو يحل مشكلة إنسانية في دقيقة ، حيث يقوم على الجائزتين منظمة مهندسي الكهرباء والالكترونيات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية .

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وانجز فريق العمل، المكون من من 72 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات، ما يزيد عن (40) جلسة وورشة عمل تقنية وغير تقنية، و(5) رحلات علمية، وجلسات حوارية علمية يديرها وينظمها الطلبة أنفسهم أسهمت في رفد الوعي العلمي والتكنولوجي لطلبة الجامعة الهاشمية .

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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