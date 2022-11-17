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الخميس، 17-11-2022 11:32 ص

الجامعة الهاشمية تستقبل الفوج الثاني من الطلبة المبتعثين لإعداد المعلمين

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الوكيل الاخباري- التقى عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور سهيل الحباشنة الطلبة المبتعثين من وزارة التربية والتعليم للحصول على درجة الدبلوم العالي في برنامج إعداد المعلمين الذي أطلقته الجامعة العام الماضي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور نائب العميد الدكتور سائد صباح، ورئيس قسم المناهج والتدريس الدكتور محمد القسيم والدكتورة سائدة مرعي. 

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وأشار الأستاذ الدكتور سهيل الحباشنة أن الجامعة الهاشمية فخورة بهذا الفوج وانها على أتم الاستعداد في تقديم الدعم بجميع اشكاله للطلبة المستجدين.

 

وأكد على أهمية إعداد وتأهيل المعلم قبل دخول الغرفة الصفية منوها إلى أن هذا الدبلوم مشروع وطني بإمتياز يسعى لتحسين مخرجات التعليم وله دور هام في مسيرة المعلم المهنية.

 

وأضاف أن الدبلوم يستقطب طلبة وخريجي البكالوريوس من تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والانجليزية الساعين للعمل كمعلمين مؤهلين ومهنيين، إذ يسعى إلى تجسير الهوة بين النظرية والتطبيق من خلال محتوى محكم وتدريب عملي لتأهيل معلمي المستقبل.


وأضاف الدكتور الحباشنة أن الجامعة وفرت القاعات التدريسية الحديثة والخبرات البشرية المتميزة من خيرة الأساتذة لتدريس مساقات هذا الدبلوم الذي يهدف إلى تعزيز التعليم التفاعلي واختبار مفاهيم التعلّم والتدريس الإبداعية من خلال الممارسة العملية في الفصول الدراسية الممزوجة بمساقات نظرية وجاهية وإلكترونية.


 




 

 


 

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