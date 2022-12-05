الجامعة الهاشمية تعلن عن موعد عقد امتحان الكفاءة الجامعية

الوكيل الاخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية أنه سيتم عقد امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الاول 2022/ 2023 يوم الثلاثاء الموافق 13/ 12/ 2022. اضافة اعلان





وقالت الجامعة الهاشمية في منشور لها عبر منصة "فيسبوك" إن امتحان الكفاءة لتخصصات معينة وليس لجميع تخصصات الجامعة.





وأشارت إلى أن رابط الاسماء والتخصصات التي يتوجب عليها التقدم لامتحان الكفاءة https://drive.google.com/.../17QSmqC7SiByAjFs25Ws.../view...



حيث أنه سيتم انشاء مجموعة على مايكروسوفت تيمز للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الاول 2022/ 2023 في التخصصات التي يتوجب عليها التقدم لامتحان الكفاءة الجامعية لغايات الارشاد والتوجية والاجابة على استفسارات الطلبة.



ونوهت إلى أن الطلبة المتوقع تخرجهم في التخصصات التي يتوجب عليها التقدم للكفاءة و الذين لم تظهر أسماؤهم في الكشف المرفق, سيتم تحديد موعد امتحان تكميلي لهم لاحقا و لا حاجة لهم لمراجعة كلياتهم او عمادة التطوير الأكاديمي في الوقت الحالي وسيتم الاعلان لهم لاحقاً لتعبئة بياناتهم

