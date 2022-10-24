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الإثنين، 24-10-2022 01:21 م

الجامعة الهاشمية تفتح باب التقدم للمنح الجزئية – تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت عمادة شؤون الطلبة / دائرة الخدمات والرعاية الطلابية في الجامعة الهاشمية عن فتح باب التقدم للمنح الجزئية.

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وقالت الجامعة في منشور على صفحتها عبر فيسبوك إن شمول الطلبة بالمنحة الجزئية يكون ضمن شروط.


ونوهت الجامعة انه يجب أن يكون المتقدم للمنح طالب دراسات عليا مسجلاً في الفصل الذي يتقدم به للحصول على المنحة، وأن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن جيد جداً في الفصل الذي يسبق الفصل الذي يتقدم به للحصول على المنحة وأن لا يكون طالباً مبعوثاً على حساب أي جهة أو مستفيداً من أي منحة مالية سواء من داخل الجامعة أو خارجها و أن يتقدم بطلبه على النموذج المخصص لهذا الغرض (مرفق) ما يثبت فيه أنه محتاج من الناحية المادية.


واشارت أن اخر موعد للتقدم للمنح بنهاية دوام يوم بعد غد الاربعاء الموافق 26/10/2022.

 




 

 


 

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