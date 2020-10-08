الجامعة الهاشمية تقبل ابناء العاملين فيها بكافة التخصصات العلمية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الهاشمية عن قبول أبناء العاملين في الجامعة بكافة التخصصات العلمية ، وذلك تكريماً لجهود العاملين فيها .وقال مدير الوحدة الدكتور فيصل الماضي بأن الجامعة الهاشمية أعلنت عن هذه الخطوة الريادية تكريماً للعاملين من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، حيث ان الجامعة ، ومنذ تأسيسها، تسعى لتحقيق الريادة والانجاز والسمعة الطيبة والتميز في كافة المجالات، فكانت هذه الخطوة تكريماً من إدارة الجامعة لجهود العاملين في الجامعة.وبين بأن أبناء العاملين الذين حققوا شروط القبول لتخصص الطب قد منحوا نسبة (15%) على مقاعد الطب في البرنامج العادي ، ومن لم يكن ضمن نسبة (15%) تم منحه خيار دراسة الطب على البرنامج الموازي، مضيفاً بأن التخصصات الأخرى قد منحت لأبناء العاملين في خيارهم الأول الذي اختاروه في طلبات القبول.