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الأربعاء، 12-06-2024 06:37 م

الجامعة الهاشمية تنظم يوما وظيفيا لخريجي كلية التمريض

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الوكيل الإخباري - نظمت الجامعة الهاشمية، اليوم الأربعاء، يوما وظيفيا لخريجي الدفعة الـ21 لكلية التمريض، والبالغ عددهم 320 طالبا وطالبة، جرى خلاله أداء قسم مهنة التمريض.

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وشارك في اليوم الوظيفي عدد من ممثلين من المؤسسات والهيئات الصحية، قدموا شرحا للطلبة الخريجين في تحقيق شروط ومتطلبات ممارسة مهنة التمريض ضمن القوانين، والمهارات الفنية والتقنية لتحسين إيحاد فرص عمل مناسبة لهم في القطاعات الصحية المحلية والخارجية.


وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور خالد أبو التين الذي رعى اليوم الوظيفي وحفل أداء القسم، أهمية دور مهنة التمريض التي تعد من المهن الهامة لرفد نظام الرعاية الصحية في جميع بلدان العالم، مشيرا إلى أن كلية التمريض في الجامعة كان لها الدور الكبير في رفد هذا القطاع بالكفاءات المؤهلة والقادرة على تأدية دورها بكل كفاءة وأمانة على المستويين المحلي والإقليمي.


وأشار إلى الجهود والعمل الدؤوب الذي سعت له الجامعة والذي أثمر بحصول الكلية على الاعتماد الدولي (ACEN)، ما يؤكد جودة البرامج المطروحة في الكلية وتخريج كوادر مؤهلة للعمل بالقطاع الصحي محليا ودوليا.


بدوره، قدم الأمين العام للمجلس التمريضي الدكتور هاني نوفل نبذة تعريفية عن المجلس التمريضي باعتباره مؤسسة حكومية أنشئت عام 2002، وتترأسه سمو الأميرة منى الحسين راعية التمريض والقبالة لمنظمة الصحة العالمية، مستعرضا أبرز أعمال المجلس التمريضي والإنجازات المتعلقة بتنظيم المهنة، فيما قدم شرحا مفصلا عن امتحان مزاولة المهنة ليكون شرطا أساسيا للانتساب إلى نقابة التمريض الأردنية.


من جهتها، قالت عميدة كلية التمريض الدكتورة جميلة أبو دحيل، "إننا نحتفل اليوم لأداء قسم مهنة التمريض وإقامة اليوم الوظيفي للخريجين، حرصا من الكلية للاستمرار في نهجها منذ تأسيسها للاهتمام والرعاية التي أولتها لأبنائنا الطلبة منذ بداية رحلتهم التعليمية وحتى تخرجهم، حيث دأبت الكلية على توفير كافة الوسائل الممكنة لإيصال الطلبة إلى مرحلة الانطلاق بكل إمكانياتهم في رحلة التحديات والفرص ليستطيعوا أن يجنوا ثمار جهودهم التي بذلوها خلال رحلتهم التعليمية في الجامعة".

 




 

 


 

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