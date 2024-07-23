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الثلاثاء، 23-07-2024 03:44 م

الجامعة الهاشمية تنعى الطالب محمد صدقة

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 الوكيل الاخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب محمد ماجد صدقة اثر حادث سير مؤسف.

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ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" ان الشاب محمد صدقة طالبا في كلية الرياضة بالجامعة الهاشمية.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الوفاة ، داعين الله ان يلبسه ثوب الرحمة والغفران وان يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

ونعت الجامعة الهاشمية الطالب على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

 

بسم الله الرحمن الرحيم


“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"


بمزيد من الحزن والأسى ينعـــى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، وأسرة الجامعة كافة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة، المغفور له بأذن الله تعالى، الطالب محمد ماجد صدقه/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الذي انتقل الى جوار ربه أثر حادث سير مؤسف.


سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـــع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وزملائه جميل الصبر وحسن العزاء.
"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون"

 




 

 


 

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