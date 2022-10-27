الجامعة الهاشمية تنعى طلبة جامعة الزرقاء الخاصة

الوكيل الإخباري- يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

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بمزيد من الحزن والأسى ينعـــى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، وأسرة الجامعة، والطلبة، طلبة جامعة الزرقاء الخاصة والذين ارتقوا شهداء في طلب العلم إثر الحادث المؤلم اليوم بعد خروجهم من الجامعة

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواســـــع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون