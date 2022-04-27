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السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الأربعاء، 27-04-2022 11:05 ص

الجامعة الهاشمية: زيادة حوافز النشر العلمي لأكثر من 500 ألف

الجامعة الهاشمية


الوكيل الإخباري - قَرَّرَ مجلس عمداء الجامعة الهاشمية زيادة حوافز النشر العلمي إلى ما يزيد عن نصف مليون دينار، وزيادة حوافز النشر للورقة العلمية الواحدة لتصبح (2000) دينار للأوراق المنشورة في أعلى 2% من المجلات العلمية المصنفة في قاعدة بيانات سكوبس، أو التي يزيد معامل تأثيرها عن 10 وفقا لقاعدة بيانات كلاريفت أنلاتيكس. 

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وقال عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد مشاعلة بإن الهدف من هذا القرارات تشجيع الباحثين على تركيز جهودهم للنشر في المجلات العالمية ذات التصنيفات الأعلى في قاعدتي بيانات سكوبس وكلاريفت انلاتيكس، وتشجيع الباحثين المتميزين لإنجاز بحوث نوعية تسهم في التنمية الشاملة، والوصول إلى مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية.


 




 

 


 

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