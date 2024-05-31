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الجمعة، 31-05-2024 12:43 م

الجامعة الهاشمية: قائمة "نشمي" تحصد 10 مقاعد بانتخابات مجلس الطلبة

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الوكيل الاخباري- تمكنت قائمة "نشمي" من حصد 10 مقاعد على مستوى الجامعة الهاشمية، في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت أمس مع القائمتين المنافستين الاثنتين، وهما "أهل الكرامة" التي حصلت على أربعة مقاعد، فيما حصدت قائمة "التجديد"، مقعدا وحيدا.اضافة اعلان


وأعلن عميد شؤون الطلبة /رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الطلبة السابع عشر باسل المشاقبة، أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ (28044)، فيما بلغ عدد من شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم في الصناديق الانتخابية (9450) طالبا وطالبة، وبنسبة تصويت بلغت (33.7) %.

وأوضح المشاقبة أن القوائم الثلاث المتنافسة على مستوى الجامعة، وهي نشمي، وأهل الكرامة، والتجديد، نجحت في اجتياز نسبة العتبة المحددة، والتي بلغت 20.5 %، مشيرا إلى إن الجامعة، خصصت (71) مقعدا لمجلس الطلبة، بحيث تم تشكيل قوائم على مستوى الكليات، إذ خصص لكل كلية ما بين (3-6) مقاعد حسب عدد الطلبة في كل كلية، وعلى مستوى الجامعة خصص لكل قائمة (15) مقعدا، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد للطلبة الوافدين، ومقعد للطلبة من ذوي الإعاقة، في حين تم اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة مع حد العتبة خلال الانتخابات.

وأكد المشاقبة أن العملية الانتخابية تمت بمنتهى السلاسة والهدوء، ومارس الطلبة حقهم بمسؤولية عالية وأجواء تنافسية إيجابية، إذ قدمت الجامعة فيها مثالا على إدارة العملية الانتخابية بحيادية واحترافية عالية، لافتا إلى أن عملية الاقتراع شهدت مشاركة من الطلبة لممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم، وأظهر الطلبة تفاعلا كبيرا يعكس مدى وعيهم وحبهم لجامعتهم.

 




 

 


 

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