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الثلاثاء، 17-05-2022 04:08 م

الجامعة الهاشمية وهيئة النقل تبحثان الاستمرار في تحسين خدمة نقل الطلبة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام هيئة النقل البري، طارق الحباشنة، ورئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور فواز الزبون، ضرورة الاستمرار في تحسين خدمة المواصلات لطلبة الجامعة الهاشمية وتطويرها للوصول إلى خدمة مناسبة تحقق رضا الطلبة وتضمن سلامتهم وراحتهم وتحافظ على أوقاتهم.

وأعلن الحباشنة أن الهيئة ستعمل على تركيب كاميرات مراقبة في مجمعات الجامعة الهاشمية والبالغ عددها 3 لسرعة المتابعة، وتركيب كاميرات داخل الحافلات لمراقبة السرعة والسعة، فيما يجري العمل حالياً على إدخال خدمة التحصيل الإلكتروني لأجور النقل للمركبات العاملة على خطوط الجامعات البالغ عددها 17 خطاً من الزرقاء وعمان ومن المحافظات الأخرى.

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