الجبور: كورونا عززت من القناعات بأهمية القطاع البريدي



الوكيل الاخباري - قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، اليوم السبت، إنّ جائحة فيروس كورونا عززت من القناعات بأهمية القطاع البريدي ودوره المحوري في حياتنا.



وأضاف، في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يوافق اليوم، أنّ هذه الأهمية تدفعنا إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير هذا القطاع وتنظيمه ورفع جودة الخدمات التي يقدّمها، وتأكيد دوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

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