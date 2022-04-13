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الأربعاء، 13-04-2022 10:46 ص

الجبور يطلع على بطولة الشباب وفعاليات رمضانيات في إربد

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الوكيل الإخباري - اطلع أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، مساء أمس الثلاثاء، على فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم المقامة في مجمع كفريوبا الرياضي في منطقة غرب إربد.

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ووفقا لبيان الوزارة، اليوم الأربعاء، حاور الجبور الفرق المشاركة بالبطولة، مستمعاً لآرائهم حول البطولة الرمضانية من الناحية التنظيمية واللوجستية، متمنياً لهم التوفيق والفوز، داعياً إياهم إلى ضرورة التحلي بالروح الرياضية مهما كانت النتيجة.


واطلع الجبور في مركز شباب وشابات غرب إربد النموذجي على فعاليات بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة اللتين تستقطبان منتسبي المراكز الشبابية في المنطقة وسط حضور وتفاعل كبير من المجتمع المحلي.


وأكد الجبور أن وزارة الشباب ومن خلال بطولة الشباب الرمضانية الأضخم على مستوى الأردن جاءت لتحفيز الشباب من خلال خلق روح التنافس الإيجابي بينهم وتشجيعهم على التنافس الشريف بممارسة الرياضات المختلفة البدنية والذهنية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الفرح لدى الشباب الأردني خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً بعد ما مر به الشباب من تبعات جائحة كورونا.


وفي سياق متصل، زار الجبور مدينة الحسن الرياضية في محافظة إربد، واطلع على فعاليات برامج رمضانيات التي تقام في قلب المدينة، وسط حضور جماهيري كبير من أفراد المجتمع كافة، والتي تقدم برامج شبابية وفعاليات عائلية منها، عروض مسرحية، بازارات خيرية، مسابقات، فقرات شعرية، وفقرات للأطفال.


واستمع خلال الزيارة من الحضور عن انطباعاتهم وآرائهم بالفقرات التي تقدمها لهم رمضانيات، حيث أبدوا سعادتهم وفرحتهم الغامرة بالفعاليات التي قدمتها لهم رمضانيات على مدار الأيام الماضية، ووصفوها بالفرحة المنتظرة بعد جائحة كورونا التي اثرت عليهم وعلى أطفالهم.

 




 

 


 

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