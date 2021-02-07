الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين

الوكيل الإخباري - حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن العام من أسلوب احتيالي.



وقالت الوحدة ، عبر صفحتها على "الفيسبوك"، الأحد، إن هناك بعض الأشخاص من خارج الأردن أو داخله يوهمون ضحيتهم بوجود ذهب ودفائن ويطلبون مساعدة لاستخراجها.



ودعت ، المواطنين بعدم الوقوع ضحية لهم وقالت "لا تقع ضحية لمثل هؤلاء".

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