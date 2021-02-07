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الأحد، 07-02-2021 09:12 ص

أسلوب احتيالي جديد

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين

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وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية


الوكيل الإخباري - حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن العام من أسلوب احتيالي.

وقالت الوحدة ، عبر صفحتها على "الفيسبوك"، الأحد،  إن هناك بعض الأشخاص من خارج الأردن أو داخله يوهمون ضحيتهم بوجود ذهب ودفائن ويطلبون مساعدة لاستخراجها.

ودعت ، المواطنين بعدم الوقوع ضحية لهم وقالت "لا تقع ضحية لمثل هؤلاء".

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