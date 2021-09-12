الجرائم الإلكترونية تحذر من حسابات تنتحل صفات شخصيات

الوكيل الإخباري - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام من انتشار صفحات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي، تنتحل صفات وأسماء أمراء وشيوخ، وشخصيات سياسية، ومشهورة من عدة دول عربية مختلفة.

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وقالت الوحدة في إدراج عبر فيسبوك إن الحسابات المنتحلة للصفة تقوم بتقديم حجة منها مساعدات مالية للمحتاجين، والمتعثرين، والهدف من ذلك هو الاحتيال المالي، وسرقة أموال الضحايا.



وأضافت أنه وبمجرد قيام الضحية بالتواصل مع الحسابات الوهمية يطلب منهم إرسال معلوماتهم الشخصية، وصورة عن وثائقهم الرسمية كما يتم طلب تحويل مبالغ مالية، بحجة أن المبلغ المالي يحتاج إلى رسوم تحويل، وعندما تقوم الضحية بتحويل المبلغ المالي لهم، يتم عمل حظر له، ويتبين له أنه وقع ضحية عملية احتيال مالي.



وأهابت بجميع المواطنين عدم التواصل مع الصفحات الوهمية والحذر الشديد، واللجوء للجهات المختصة، حال وقوعهم ضحايا لمثل هذا النوع من القضايا.